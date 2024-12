La puntata di lunedì 23 dicembre del Grande Fratello vede un acceso confronto tra Lorenzo Spolverato e Luisa, la mamma di Shaila Gatta, che non risparmia critiche all'ex compagno della figlia.

Luisa giustifica le accuse che gli aveva rivolto nelle settimane precedenti: "I migliori amici di mia figlia sono gay e li adoro come figli. Quindi il brutta persona non è perché sei gay. Non mi piace il tuo atteggiamento che usi con Shaila". Ha poi aggiunto che, secondo lei, Lorenzo non sarebbe realmente innamorato di Shaila: "Lei si è persa per te, te non ti vedo tanto preso".

Lorenzo prova a difendersi: "Non crede che amo Shaila? Lei mi ha etichettato ascoltando persone all’esterno. Mi dispiace che sia così". Ma Luisa ribadisce la sua posizione: "Stiamo scherzando con i sentimenti di una ragazza. Sono contenta che si siano lasciati".

Il confronto si accende ulteriormente quando Luisa spiega che le sue parole, percepite da Shaila come rimproveri, erano invece un modo per proteggere sua figlia: "Non mi sono mai vergognata di mia figlia. Volevo dire: Ti vergogneresti di questa ragazza che c’è al Grande Fratello? Perché non è lei, Lorenzo".

Shaila, poi, raggiunge e abbraccia sua madre: "Quando parli sei molto spinta, fai vedere che sei anche dolce. So quello che ho vissuto, io e Lorenzo siamo diversi, non siamo compatibili".

Lorenzo Spolverato e la mamma di Shaila Gatta

Il confronto segue un episodio accaduto lunedì 9 dicembre, quando Luisa era entrata nella Casa per dare consigli a Shaila. La mamma aveva sottolineato che la figlia non era più la stessa: "Non sei la Shaila piena di vita che è entrata il 16 settembre."

Durante quella puntata, erano emerse dichiarazioni controverse. Un audio decifrato in seguito ha rivelato che Luisa avrebbe detto a Shaila riferendosi a Lorenzo: "Non è buono. È una brutta persona. È gay".

Shaila, in confessionale, aveva spiegato: "Non l'ho detto perché volevo proteggere lui e mia mamma. Io mi baso su quello che vivo qua". Lorenzo, da parte sua, aveva negato ogni insinuazione: "A me piace la donna. Non è mai successo niente, non ho mai fatto niente con gli uomini".

