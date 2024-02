Beatrice Luzzi: "La mia parola di questi cinque mesi è resistenza"

" La mia parola di questi cinque mesi è resistenza". Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi tira le somme dei suoi cinque mesi come concorrente del reality.

In un momento di condivisione, a cui hanno partecipato anche Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares, l'attrice ringrazia tutte le persone che le sono state vicine: "S oprattutto la resistenza dei miei figli Valentina ed Elia, che hanno resistito senza la loro mamma. La resistenza di mia madre e di mia sorella che l’ha curata, di Gabriella che ha curato i miei figli, Annalisa che ha curato me, di Alessandro che ha retto tutta la baracca egregiamente. La resistenza del pubblico che ci segue con affetto e con costanze. La resistenza di noi tutti e la resistenza mia che sono rimasta me stessa nonostante momenti di grande isolamento".

Beatrice Luzzi condivide anche la sua voglia di combattere, anche se ha dalla sua pochi alleati: "Mi viene in mente l’albero della vita, che è in piedi da millenni nel deserto solo e dritto, tengo sempre a mente lui: è dritto anche se è solo".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE