Anita Mazzotta
Piercer.
Anita, di origini pugliesi, è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto.
La madre, per sostenere la famiglia, faceva due lavori e aveva poco tempo da dedicare ai figli. Quando il nonno è venuto a mancare, Anita si è trovata a dover gestire la famiglia e oggi è molto fiera di aver superato con coraggio tanti momenti difficili.
La madre e il suo compagno, con il quale Anita ha un rapporto molto profondo, gestiscono lo studio di piercing e tatuaggi dove, una volta preso il diploma di liceo artistico, anche lei ha iniziato a lavorare proprio come piercer.
È single da quasi due anni e, dopo una relazione tranquilla, oggi non ha nessuna frequentazione. Pur definendosi fumantina, dice di essere tollerante: cede al litigio solo se provocata.
