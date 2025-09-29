Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
GRANDE FRATELLO
29 settembre 2025

Anita Mazzotta

Piercer.

Condividi:
Anita Mazzotta

Anita, di origini pugliesi, è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto.

La madre, per sostenere la famiglia, faceva due lavori e aveva poco tempo da dedicare ai figli. Quando il nonno è venuto a mancare, Anita si è trovata a dover gestire la famiglia e oggi è molto fiera di aver superato con coraggio tanti momenti difficili.

La madre e il suo compagno, con il quale Anita ha un rapporto molto profondo, gestiscono lo studio di piercing e tatuaggi dove, una volta preso il diploma di liceo artistico, anche lei ha iniziato a lavorare proprio come piercer.

È single da quasi due anni e, dopo una relazione tranquilla, oggi non ha nessuna frequentazione. Pur definendosi fumantina, dice di essere tollerante: cede al litigio solo se provocata.

Leggi anche

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

NELLA CASA

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

CHI SALVARE?

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

CONCORRENTI

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity