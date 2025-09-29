Anita Mazzotta

Anita, di origini pugliesi, è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto.

La madre, per sostenere la famiglia, faceva due lavori e aveva poco tempo da dedicare ai figli. Quando il nonno è venuto a mancare, Anita si è trovata a dover gestire la famiglia e oggi è molto fiera di aver superato con coraggio tanti momenti difficili.

La madre e il suo compagno, con il quale Anita ha un rapporto molto profondo, gestiscono lo studio di piercing e tatuaggi dove, una volta preso il diploma di liceo artistico, anche lei ha iniziato a lavorare proprio come piercer.

È single da quasi due anni e, dopo una relazione tranquilla, oggi non ha nessuna frequentazione. Pur definendosi fumantina, dice di essere tollerante: cede al litigio solo se provocata.