Alfonso Signorini commenta il comportamento di alcuni concorrenti dopo aver appreso della morte del padre di Beatrice Luzzi, la quale ha lasciato la casa il 3 gennaio a causa di questo lutto.

In confessionale, il Grande Fratello ha comunicato ai concorrenti la notizia e ha chiesto loro di evitare commenti e ipotesi sull'accaduto per rispettare il lutto della famiglia. Tuttavia, alcuni inquilini hanno continuato come se nulla fosse accaduto nei momenti successivi. Il conduttore, vedendo le immagini, aveva commentato su Internet: "La mancanza di empatia dimostrata oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole".

"Vedere che a poche ore dalla notizia che avete ricevuto, la preoccupazione di alcuni di voi era: Ma i popcorn dove sono? La festa mica finisce. Ci potete mettere un film comico?. Sentire questo mi ha disturbato", spiega dispiaciuto il conduttore. "Oppure vedere Rosanna Fratello insieme a Monia andare a dire ad alcuni di voi: Per cortesia, un po’ di rispetto, mentre cantavano a squarciagola la canzone dei Negramaro che era in filodiffusione. Come mi ha disturbato vedere alcuni di voi fingere di pomiciare con un manichino".

Alfonso Signorini prosegue: "Uno può non andare d’accordo, può arrivare a detestare una persona, ma di fronte a un lutto bisogna fare un passo indietro. Bisogna avere rispetto di quello che è successo. Il giorno dopo è giusto che la vita continui, però esiste anche una forma nella vita, il rispetto e la sensibilità".

