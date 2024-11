Grande Fratello, Tommaso Franchi lascia la Casa e vola in Spagna al Gran Hermano

Nella puntata di lunedì 4 novembre del Grande Fratello c'è una sorpresa per Tommaso Franchi. Il concorrente vola in Spagna per fare il suo ingresso al Gran Hermano

L'undicesima puntata del Grande Fratello in onda lunedì 4 novembre si rivela essere ricca di sorprese per Tommaso Franchi. Dopo aver ricevuto la visita di Diletta Leotta della quale è grande fan, il concorrente scopre da Alfonso Signorini di dover lasciare momentaneamente la Casa del GF per volare in Spagna e fare il suo ingresso al Gran Hermano.

Lì lo aspetta una sua "vecchia" conoscenza, Maica Benedicto. La concorrente spagnola aveva legato molto con Tommaso Franchi nel periodo in cui era nella Casa, quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si trovavano nella versione spagnola del reality.

"Io spero per Tommaso che torni single", commenta a caldo Jessica Morlacchi. "Conoscendo Tommi, si lascerà un po' andare a questa esperienza con Maica", aggiunge Lorenzo Spolverato. "È la prova del nove", dice infine Mariavittoria Minghetti, sempre più vicina a Tommaso Franchi in queste ultime settimane di GF.

