L'undicesima puntata del Grande Fratello si apre con Alfonso Signorini che dà il benvenuto in studio a Diletta Leotta, super ospite della serata e conduttrice de La Talpa - in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 5 novembre.

Successivamente, nel corso della puntata, Diletta fa una sorpresa agli inquilini facendo il suo ingresso nella Casa. Guidata tramite un auricolare da Alfonso Signorini, la conduttrice fa credere a Tommaso Franchi - suo grande fan - di essere una nuova concorrente del reality. "Grande Diletta, ti ho sempre seguito", le dice Tommaso, visibilmente emozionato, dandole il benvenuto nella Casa.

"Tra la spagnola, Mariavittoria e me, se dovessi scegliere chi sceglieresti?", chiede scherzando Diletta Leotta a Tommaso, su suggerimento di Alfonso Signorini. "Diletta mi chiedi troppo - risponde ridendo il concorrente - hai la fede, sei sposata, a mio malgrado".

