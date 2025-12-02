Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi.

Mercoledì 3 dicembre , in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con Gigi e Vanessa - Insieme , il grande show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che celebra l’amicizia e le emozioni condivise.

Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Ospiti della terza e ultima puntata: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste.

Prodotto da R.T.I, Gigi e Vanessa - Insieme è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo.

La regia è di Roberto Cenci.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

