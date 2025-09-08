Mediaset Infinity logo
08 settembre 2025

Forum, Camilla Mancini racconta il bullismo: "Mi dicevano che ero diversa"

Camilla Mancini, figlia dell’ex c.t. Roberto Mancini, debutta a Forum e parla delle difficoltà affrontate a causa della paresi facciale e del bullismo subito

Barbara Palombelli presenta Camilla Mancini a Forum
Barbara Palombelli presenta Camilla Mancini a Forum

Camilla Mancini, nata nel 1997 dal matrimonio tra Roberto Mancini e Federica Morelli, entra quest’anno nel cast di Forum. Durante la presentazione, Camilla si racconta: "Ciao, sono Camilla Mancini, ma potete chiamarmi Milla. Sapete, quando ero piccola non riuscivo a dire il mio nome per intero e quindi mi chiamavo Milla e da allora questo soprannome mi appartiene".

Camilla continua: "Sono nata con una paresi facciale. Sono stata vittima di bullismo all'età di 7 anni. Mi dicevano che ero diversa e che non potevo giocare con loro".

La giovane racconta come la diversità sia diventata una risorsa: "Ad oggi essere diversa è il più bel complimento che mi si possa fare perché la diversità è un valore aggiunto, arricchisce, non è mai un qualcosa di meno. E ad oggi ho trovato la mia identità: sono libera di essere me stessa, libera di essere fragile, vulnerabile, soprattutto di sbagliare e non mi vergogno più di essere una ragazza piena di emozioni e piena di vita".

Camilla sottolinea anche l’importanza del percorso personale: "Ho lottato contro me stessa e le aspettative degli altri. Il dolore arriva per aiutarci, può essere una grande risorsa e dal dolore si può rinascere e ricominciare se lo si vuole".

Le difficoltà affrontate in giovane età e la successiva rinascita sono raccolte nei due libri che portano la sua firma e anche nell'intervista rilasciata a Verissimo nel dicembre 2024.

La nuova edizione di Forum debutta lunedì 8 settembre alle ore 11.00 su Canale 5, con Lo Sportello di Forum in onda alle 14.00 su Retequattro.

