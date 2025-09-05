Tra le novità previste nella nuova edizione di Forum c'è anche la presenza di Camilla Mancini, figlia dell'allenatore ed ex calciatore Roberto. Ad annunciarlo è la conduttrice Barbara Palombelli, che a Morning News ha presentato le innovazioni dello storico programma, al via con le nuove puntate da lunedì 8 settembre alle ore 11.00 su Canale 5. "Avremo tante novità: un nuovo giudice, Claudio Mattioli, e tornerà Beatrice Dalia, che è stata giudice a Forum dal 2008 al 2015", esordisce Barbara Palombelli durante il collegamento con lo studio di Morning News. Quindi prosegue: "E poi avremo una grande novità, una ragazza nuova per Forum che si chiama Camilla Mancini, figlia dell'allenatore Roberto. Ha scritto due libri bellissimi, ci siamo innamorati di lei ed entrerà nella nostra squadra". "Partiremo dal diritto alla salute, che in qualche modo tutti rivendichiamo, e come realizzarlo. E poi parleremo tanto di adolescenza e di disagi tra gli adolescenti, che crescono e aumentano ogni anno", commenta a proposito delle tematiche che verranno affrontate nelle puntate della nuova stagione televisiva.

Barbara Palombelli presenta le novità di Forum a Morning News

Camilla Mancini nasce nel 1997 dal matrimonio tra Roberto Mancini e Federica Morelli. Delle complicazioni emerse durante il parto la costringono a una paresi facciale, condizione che diventa la principale causa degli episodi di bullismo di cui è vittima per diversi anni. Le difficoltà affrontate in giovane età e la successiva rinascita sono raccolte nei due libri che portano la sua firma e anche nell'intervista rilasciata a Verissimo nel dicembre 2024. Camilla Mancini è dunque pronta a fare il suo ingresso nella squadra di Forum, al via con la nuova edizione da lunedì 11 settembre alle ore 11.00 su Canale 5, mentre alle 14.00 su Retequattro andrà in onda Lo Sportello di Forum.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE