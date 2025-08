Negli episodi dell'ultima settimana di Forbidden Fruit, in onda dal 28 luglio all'1 agosto su Canale 5, per il bene del figlio, Halit fa tornare a casa Ender. Zehra ha contratto un grosso debito per aprire la sua clinica e Halit lo scopre, infuriandosi. Disperata, scappa di casa e va da Sinan, che le propone una soluzione per salvare la clinica dalla chiusura. Intuendo l'interesse di Cem per Zeynep, Alihan viene colto da un nuovo attacco di panico. Grazie al suo terapista scopre che questi attacchi sono scatenati da alcuni traumi passati. Alihan decide di mandare Cem in America per allontanarlo da Zeynep. Tuttavia, quest'ultima sceglie di seguirlo nel suo viaggio per dimenticare Alihan. Zehra torna finalmente a casa e comunica alla sua famiglia di essersi sposata con Sinan. Intanto, Ender presenta ad Halit una testimone pronta a smascherare tutte le menzogne di Yildiz. Deciso a riconquistare Zeynep, Alihan cerca di fermare la sua partenza. Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

