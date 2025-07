Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 23 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 23 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 23 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz dà delle spiegazioni ad Halit e ai suoi figli in merito al lavoro da madre come sensitiva.

Erim vede l'appartamento in cui vive sua madre e chiede al padre di prenderle in affitto un posto più bello.

Alihan ha un attacco di panico, legato a un evento traumatico vissuto durante l'infanzia.

Zeynep è molto preoccupata per il comportamento di Alihan e va a casa sua.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

