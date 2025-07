Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 16 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 16 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 16 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender va personalmente nell'ufficio di Alihan per accusare Zenyep, dicendo che lei e sua sorella Yildiz hanno ordito un piano per sedurre due facoltosi uomini d'affari.

Metin racconta ad Halit di aver avuto una relazione con Yildiz, ma la ragazza nega tutto.

Alihan, molto seccato per l'accaduto, va a trovare Halit per informarlo del comportamento della sue ex moglie ai danni di una sua dipendente.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

