Il primo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit va in onda lunedì 4 agosto alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, quando inizia la seconda stagione

I nuovi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit vanno in onda dal 4 agosto su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Forbidden Fruit, come finisce la prima stagione

Ender organizza un evento al ristorante Avenue per promuovere il suo nuovo brand. Nel bel mezzo della presentazioni Yildiz fa irruzione nel locale e fa allontanare Ender. Quest'ultima, in preda a un attacco di ira per l'umiliazione subita, escogiterà un nuovo piano per liberarsi una volta per tutte di Yildiz. Nel mentre Zeynep è in partenza per l'America, viaggio che farà con Cem e Kevin. Alihan è visibilmente provato dalla decisione di Zeynep di partire e Hakan tentadi spronarlo nel tentativo di recuperare un rapporto che sembra destinato a finire. Infine, Ender sembra aver trovato il modo di liberarsi definitivamente di Yildiz.

Forbidden Fruit 2, la trama del primo episodio

Ender fa ascoltare ad Halit le registrazioni di una conversazione tra Sengul e Caner, nel corso della quale la donna rivela gli stratagemmi adottati da Yildiz per sposare Halit. Yildiz si dichiara innocente di fronte alle accuse di Ender, e quando Halit non prende le sue difese, decide di andare via di casa e di trasferirsi nel suo vecchio appartamento.

Affranta, Yildiz chiede a Zeynep di tornare in Turchia per starle vicina. Zeynep annuncia a Cem che, con suo profondo rammarico, è costretta a tornare a casa.

Anche Ender lascia la villa di Halit, su richiesta del suo ex marito, e torna a vivere con suo fratello.

