Forbidden Fruit, la puntata del 16 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 16 luglio su Canale 5

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda mercoledì 16 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 16 luglio

Alihan raggiunge con Zeynep la sua tenuta di campagna, nella quale la coppia passa inaspettatamente la notte.

Caner scopre che Yildiz frequentava Metin e voleva che la sposasse. Ender, informata da suo fratello, prega Metin di raccontare tutto ad Halit.

Serdar viene assunto da Halit, dopo che Yildiz gli ha presentato Fatma, la presunta moglie incinta dell'uomo. Ender viene a sapere da Caner che Zenyep lavora per Alihan. Sapendo che Yildiz lavora per Halit come cameriera personale, si convince che le due ragazze abbiano ordito un piano per sedurre due facoltosi uomini d'affari e sistemarsi.

Metin racconta ad Halit di aver avuto una relazione con Yildiz, ma che fra loro è finita perché lei voleva assolutamente sposarlo. Nell'ufficio di Halit, Yildiz assiste alla valanga di accuse di Metin e nega tutto.

Ender va personalmente nell'ufficio di Alihan per accusare Zeynep.

Alihan, molto seccato per l'accaduto va a trovare Halit per informarlo del comportamento della sue ex moglie ai danni di una sua dipendente. Entrambi gli uomini, non credono alle accuse mosse da Ender e sono convinti della assoluta onestà delle due ragazze.

