Forbidden Fruit, la puntata del 9 luglio in streaming

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 9 luglio

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit

Dopo quanto accaduto al concerto, Alihan, convinto che Emir sia il fidanzato di Zeynep, cerca di metterla in guardia su di lui, ma è felice di scoprire che in realtà si tratta solo di un caro amico.

Yildiz racconta alla sua amica Sengul l'incontro con Halit e le dice che, in attesa di ulteriori sviluppi, vuole riprendere il suo lavoro al ristorante per guadagnare qualcosa e mettere a tacere i sospetti della sorella Zeynep.

Ender, sempre lontana da casa, riesce a convincere il figlio Erim a incontrarla. Torna a casa sempre più disperata e afflitta, e il fratello Caner cerca di motivarla a mostrarsi serena e rilassata. La convince a uscire quella sera stessa, e nel locale in cui vanno incontrano Zehra. Lei fa qualche battuta di troppo sull'esclusione di Ender dagli eventi di vita mondana, ed quest'ultima si vendica facendole uno sgambetto. Caner riprende la scena e manda subito il video a un giornalista. L'indomani, Halit legge la notizia e, furioso, dà un ultimatum alla figlia.

Alihan convoca Zeynep a casa sua con la scusa di portargli dei documenti e le chiede di cucinare una chorba per lui, ma lei si dimostra poco capace di questo compito. Ender e Caner si recano in gioielleria per tentare di vendere l'anello che Halit le ha regalato. Ender e Caner vanno a pranzo.

