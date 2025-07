Forbidden Fruit, la puntata del 14 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 14 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda lunedì 14 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 14 luglio

Alihan invita Zeynep a fare un gioco per scoprire le loro affinità. Scopre che Zeynep ha sempre sognato di visitare il Tunnel di Tito a Cevlik e mette in atto uno stratagemma per sorprenderla.

Nel frattempo, Ender si presenta con suo fratello Caner a una festa di compleanno. Qui Ender incontrerà Zehra, che non è molto contenta di vederla. Le due bisticciano ed Ender ne approffitta per prendere qualcosa a Zehra.

In seguito, Ender si reca da Halit per rivendicare il suo diritto di vedere il figlio e ha con lui un duro scontro verbale. Yildiz era già a buon punto con le sue manovre per sedurre Halit, ma l'arrivo inaspettato di Ender la mette a dura prova e si ritrova a dover fare i conti con il suo passato.

