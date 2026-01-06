Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Martedì 6 gennaio Forbidden Fruit (Yasak Elma), l'amata serie turca giunta alla seconda stagione, non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La soap con Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci e Sevval Sam tornerà con un nuovo episodio mercoledì 7 gennaio alle 14:10 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di Forbidden Fruit.

Perché non va in onda Forbidden Fruit il 6 gennaio?

Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, dalle 14:10 su Canale 5 va in onda Tutto per una canzone, film del 2017 diretto da Will Wolf. La trama della pellicola ha come protagonisti Jennifer e Nate (interpretati rispettivamente da Kelli Williams e Jonathan Scarfe), due genitori single che fanno del loro meglio per crescere le rispettive figlie adolescenti. Dopo un primo incontro in un negozio di decorazioni natalizie, i due stringono amicizia, cominciano a frequentarsi per poi scoprirsi innamorati. Ma Jennifer e Nate ignorano che le figlie, che frequentano la stessa scuola, sono acerrime rivali. La magia del Natale riuscirà a riunirli tutti in un'unica, felice famiglia?

Forbidden Fruit torna il 7 gennaio nel pomeriggio di Canale 5

Forbidden Fruit torna in onda su Canale 5 con un nuovo episodio mercoledì 7 gennaio alle 14:10. Nella puntata, Alihan e Zeynep decidono di rimandare la luna di miele e godersi un po' la casa, ma la quiete dei novelli sposi viene interrotta dalle presenze ingombranti di Zerrin e Asuman. Ender è preoccupata che Yildiz abbia scoperto la verità sul suo passato con Kaya, ma l'uomo le assicura di non averne mai parlato con nessuno.

Nel video qui sotto potete vedere il cast e i personaggi di Forbidden Fruit