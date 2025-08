Il finale di stagione della serie turca Forbidden Fruit è andato in onda venerdì 1 agosto ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity

L'ultimo episodio della prima stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andato in onda su Canale 5 venerdì 1 agosto ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, come finisce la prima stagione?

Nell'ultimo episodio della prima stagione di Forbidden Fruit, nel corso dell'evento organizzato da Ender al ristorante Avenue, Yildiz fa irruzione nel locale interrompendo la presentazione e, dopo un annuncio inaspettato, fa allontanare Ender dal locale.

Ender è furiosa ma è pronta a escogitare un nuovo piano per liberarsi una volta per tutte di Yildiz, a cui offrirà una tregua che durerà ben poco.

Intanto, Zeynep si sta preparando per partire per l'America con Cem e Kevin. Alihan è visibilmente provato dalla decisione di Zeynep di andarsene e il suo amico Hakan cerca di spronarlo nel tentativo di recuperare un rapporto che sembra destinato a finire.

Nel frattempo, Ender sembra aver trovato finalmente il modo di liberarsi di Yildiz.

Forbidden Fruit, quando inizia la seconda stagione e dove vederla

I nuovi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit andranno in onda su Canale 5 alle 14.10, dal lunedì al venerdì, dal 4 agosto. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

