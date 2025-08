La prima puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 4 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La prima puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 4 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 4 agosto

Ender fa ascoltare ad Halit le registrazioni di una conversazione tra Sengul e Caner, in cui la donna rivela tutti gli stratagemmi adottati da Yildiz per sposare Halit.

Yildiz continua a dichiararsi innocente di fronte alle accuse di Ender.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE