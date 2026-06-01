Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 al 13 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz rischia di rovinare i loro piani, ma lui non sembra intenzionato a fermarsi. Questa situazione preoccupa anche Asuman.
Intanto, Yigit e Lila annunciano di volersi sposare al più presto e le loro famiglie organizzano un incontro.
Le famiglie di Lila e di Yigit sono riunite per la loro cerimonia di fidanzamento. Il tradizionale rito del caffè si trasforma in un piccolo dramma quando Yigit accusa un malore.
Nel frattempo, Asuman, che spera di veder tornare insieme sua figlia e Halit, decide di portarla in pellegrinaggio alla tomba di Telli Baba.
Yildiz riceve una sorpresa da Kerim e tra i due cresce il sentimento. Rivela a Ender che lui e Sahika non sono mai stati davvero insieme e vuole scegliere l'amore.
Mert smaschera Sahika, che confessa ma gli fa giurare il silenzio, mentre Kerim e Yildiz si scontrano e si separano bruscamente.
Infine, Sahika scopre i piani di Ender e si prepara a mettere in atto l'ennesima vendetta. Nel frattempo, Yildiz tenta di far decollare il suo progetto imprenditoriale.
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