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Be My Sunshine

SERIE TV02 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 2 giugno in streaming

La puntata del 2 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 2 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 2 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Dopo essere fuggito dall’ospedale, Poyraz scompare nel nulla e tutta l’isola si mobilita per cercarlo.

Alper e Melisa lo cercano nel loro vecchio liceo, mentre Haziran, Biricik e Gorkem nel bosco.

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