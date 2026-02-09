Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Sahika esplode contro Zehra per la sua presenza alla festa di Yildiz, mentre lei cerca di difendersi, dichiarandosi dalla sua parte.
Nel frattempo, la festa organizzata per l'uscita del libro di Zehra viene interrotta dall'improvviso arrivo della polizia e di Ender, che accusa Sahika di aver tentato di ucciderla.
Akin chiede a Zehra ulteriori fondi per la distribuzione del suo libro, e Yildiz le suggerisce un modo per ottenerli senza coinvolgere Halit.
Infine, Yildiz sospetta che Yigit e Sahika stiano somministrando qualcosa a Erim.