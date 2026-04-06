Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 13 al 18 aprile

Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata.



Zehra porta a passeggio il piccolo Halit Can e scambia accidentalmente il suo passeggino con quello di un'altra bambina.



In discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila.



Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate a seguito di una retata in un casinò.



Yildiz riceve in forma anonima delle fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme.



Un appuntamento romantico tra Lila e Yigit viene interrotto a sorpresa dall'arrivo di Sahika.

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