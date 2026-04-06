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Forbidden Fruit

SERIE TV06 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le trame della settimana dal 13 al 18 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 13 al 18 aprile

Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata.

Zehra porta a passeggio il piccolo Halit Can e scambia accidentalmente il suo passeggino con quello di un'altra bambina.

In discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila.

Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate a seguito di una retata in un casinò.

Yildiz riceve in forma anonima delle fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme.

Un appuntamento romantico tra Lila e Yigit viene interrotto a sorpresa dall'arrivo di Sahika.

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