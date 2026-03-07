Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 2 al 7 marzo su Canale 5, Halit scopre il piano di Ender va su tutte le furie.
Nel frattempo, Yildiz partorisce. Alla nascita del neonato, viene effettuato il test di paternità che risulta negativo: Halit non è il padre del bambino con grande sorpresa di Yildiz.
Successivamente, Ender, non fidandosi più di Yildiz, assolda Altin per spiare i movimenti di Sahika.
Nel frattempo, Yildiz, con l'aiuto di Aysel, esegue nuovamente il test di paternità.
Intanto, Lila e Yigit si avvicinano. Infine, Ender viene tradita da Altin che è, in realtà, in combutta con Sahika.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.