Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 19 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender e Yildiz organizzano una cena di famiglia.
Nel frattempo, Yildiz riceve una proposta da Halit e Lila accetta di sposare Yigit.
Intanto, Caner scopre la verità su Leyla.
Infine, Kaya decide di aiutare Leyla dopo aver ascoltato la storia della ragazza.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 19 marzo in prima serata su Canale 5.