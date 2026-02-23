La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 23 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz è pronta a lasciare la villa, ma davanti al cancello rischia di essere investita e cade a terra: Halit interviene e decide di farla rientrare per permetterle di riprendersi.
Intanto, Halit invita Ender a raccontare tutta la verità alla famiglia. Il suo racconto lascia Erim profondamente scosso e mette Sahika in grande allarme.
