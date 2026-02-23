Catalogo
SERIE TV23 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 23 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 23 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 23 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 23 febbraio

Talat Bulut (Halit) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3Talat Bulut (Halit) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz è pronta a lasciare la villa, ma davanti al cancello rischia di essere investita e cade a terra: Halit interviene e decide di farla rientrare per permetterle di riprendersi.

Intanto, Halit invita Ender a raccontare tutta la verità alla famiglia. Il suo racconto lascia Erim profondamente scosso e mette Sahika in grande allarme.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

