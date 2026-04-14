La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 14 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra porta a passeggio il piccolo Halit Can, ma per errore scambia il suo passeggino con quello di un'altra bambina. Dopo attimi di agitazione, la situazione si risolve per il meglio e Zehra rientra a casa con il fratellino.
Con la complicità di Aysel, Zehra decide di non raccontare nulla a Yildiz.
Nel frattempo, Ender e Kaya vivono serenamente la loro quotidianità nonostante le continue intromissioni di Sahika.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.