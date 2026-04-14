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Forbidden Fruit

SERIE TV14 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 14 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 14 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 14 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 14 aprile

Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) e Buce Buse (Lila Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) e Buce Buse (Lila Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Zehra porta a passeggio il piccolo Halit Can, ma per errore scambia il suo passeggino con quello di un'altra bambina. Dopo attimi di agitazione, la situazione si risolve per il meglio e Zehra rientra a casa con il fratellino.

Con la complicità di Aysel, Zehra decide di non raccontare nulla a Yildiz.

Nel frattempo, Ender e Kaya vivono serenamente la loro quotidianità nonostante le continue intromissioni di Sahika.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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