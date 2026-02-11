Catalogo
SERIE TV11 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata dell'11 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda l'11 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 11 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata dell'11 febbraio

Zehra in una scena di Forbidden Fruit 3Zehra in una scena di Forbidden Fruit 3

Indignata per essere stata declassata all'alloggio dei domestici, Yildiz comincia ad architettare un piano per vendicarsi di Halit e Sahika.

Sahika muove tutti come pedine: spinge Yigit a sedurre Lila e illude Zehra che il suo libro verrà edito, fornendole il contatto di una casa editrice che rifiuterà di pubblicarlo.

Zehra riesce fortuitamente a trovare un altro editore, il quale, sull'orlo della bancarotta, si offre di stamparlo in cambio di un ingente anticipo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

