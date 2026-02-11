La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 11 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Indignata per essere stata declassata all'alloggio dei domestici, Yildiz comincia ad architettare un piano per vendicarsi di Halit e Sahika.
Sahika muove tutti come pedine: spinge Yigit a sedurre Lila e illude Zehra che il suo libro verrà edito, fornendole il contatto di una casa editrice che rifiuterà di pubblicarlo.
Zehra riesce fortuitamente a trovare un altro editore, il quale, sull'orlo della bancarotta, si offre di stamparlo in cambio di un ingente anticipo.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.