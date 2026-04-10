La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 10 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Emir invita Yildiz a pranzo, ma sembra sparire senza motivo lasciando l'amica da sola. A quel punto arriva Nadir e si siede al tavolo con Yildiz. I due vengono fotografati insieme da un cameriere complice di Sahika. Quando Halit vede le foto si reca sul posto e li sorprende insieme.
Ender tenta di far ricadere ogni colpa su Sahika, ma quest'ultima riesce a salvarsi ancora una volta.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.