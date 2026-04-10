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Forbidden Fruit

SERIE TV10 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 10 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 10 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 10 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 10 aprile

Evval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3Evval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3

Emir invita Yildiz a pranzo, ma sembra sparire senza motivo lasciando l'amica da sola. A quel punto arriva Nadir e si siede al tavolo con Yildiz. I due vengono fotografati insieme da un cameriere complice di Sahika. Quando Halit vede le foto si reca sul posto e li sorprende insieme.

Ender tenta di far ricadere ogni colpa su Sahika, ma quest'ultima riesce a salvarsi ancora una volta.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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