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Forbidden Fruit

SERIE TV08 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 9 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 9 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 9 maggio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 9 maggio

Yildiz vuole denigrare l'immagine di Halit in tutti i modi davanti a Zeynep.

Nadir si presenta da Yildiz offrendole un lavoro e le chiede anche di sposarlo.

Nel frattempo, Lila vuole fare una sorpresa a Yigit e lo raggiunge in aeroporto.

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