La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 9 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz vuole denigrare l'immagine di Halit in tutti i modi davanti a Zeynep.
Nadir si presenta da Yildiz offrendole un lavoro e le chiede anche di sposarlo.
Nel frattempo, Lila vuole fare una sorpresa a Yigit e lo raggiunge in aeroporto.