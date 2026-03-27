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Forbidden Fruit

SERIE TV27 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 28 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2 Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 28 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 marzo

Halit, dopo aver sfiorato la morte, cerca di rimettere ordine nella propria vita e inizia a indagare sul misterioso passato di Nadir.

Nel frattempo, Nadir cerca di avvicinarsi a Ender, approfittando di un incontro apparentemente casuale in un ristorante per offrirsi di accompagnarla a casa.

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