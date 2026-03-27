La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 28 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit, dopo aver sfiorato la morte, cerca di rimettere ordine nella propria vita e inizia a indagare sul misterioso passato di Nadir.
Nel frattempo, Nadir cerca di avvicinarsi a Ender, approfittando di un incontro apparentemente casuale in un ristorante per offrirsi di accompagnarla a casa.