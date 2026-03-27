La puntata integrale del 27 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Haziran realizza che Poyraz è l'uomo che lei sta cercando di rovinare su incarico della sua azienda e si sente profondamente in colpa.
Quando rientra a Istanbul, la madre di Haziran, Zeynep, le comunica di essere in bancarotta e che sarà costretta a vendere la casa di famiglia.