Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Haziran realizza che Poyraz è l'uomo che lei sta cercando di rovinare su incarico della sua azienda e si sente profondamente in colpa.



Quando rientra a Istanbul, la madre di Haziran, Zeynep, le comunica di essere in bancarotta e che sarà costretta a vendere la casa di famiglia.

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