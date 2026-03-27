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Be my sunshine

SERIE TV27 marzo 2026

Be My Sunshine, la puntata del 27 marzo in streaming

La puntata del 27 marzo di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 27 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 27 marzo

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My SunshineAyca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Haziran realizza che Poyraz è l'uomo che lei sta cercando di rovinare su incarico della sua azienda e si sente profondamente in colpa.

Quando rientra a Istanbul, la madre di Haziran, Zeynep, le comunica di essere in bancarotta e che sarà costretta a vendere la casa di famiglia.

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