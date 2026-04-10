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Forbidden Fruit

SERIE TV10 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni dell'11 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 11 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 3Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 11 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni dell'11 aprile

Sahika organizza il finto arresto di Yigit come avvertimento per Ender. La messa in scena si rivela poi essere un rapimento architettato da Sahika.

Ender, nonostante le minacce ricevute, rivela a Kaya che dietro al rapimento c'è la sorella.

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