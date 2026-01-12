Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 dicembre a sabato 24 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio

Yildiz incontra Zeynep per scusarsi di quanto accaduto la sera prima, spiegando le sue motivazioni.



Sevda continua a corteggiare Halit, come da accordi presi con Ender, e Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio.



Zehra e Caner, durante la loro cena romantica e lontana da occhi indiscreti, vengono sorpresi da Hakan che promette di mantenere il loro segreto.



Yildiz si troverà ad affrontare Sevda, la nuova segretaria di Halit, che Ender ha assunto per insidiare la stabilità del matrimonio di Yildiz e Halit.



Avendo capito che dietro l'assunzione di Sevda come nuova segretaria di Halit c'e' Ender, Yildiz offre alla ragazza una cifra cospicua in cambio delle sue dimissioni.



Yagmur cerca di avvicinarsi sempre più a Yigit, il quale però mette in chiaro che non possono frequentarsi per via delle loro diverse origini.

