Baris Kilic (Caner) in Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 15 a sabato 20 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 15 al 20 dicembre

Yildiz racconta ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano in realtà una montatura.



Il giorno del matrimonio tra Zeynep e Dundar è finalmente arrivato. Con grande sorpresa di Zeynep, Alihan si presenterà da lei, poco prima del matrimonio, per poterla salutare un'ultima volta.



Quando ormai è tutto pronto per le nozze, e gli ospiti aspettano che arrivi la sposa, Zeynep decide di fuggire via e raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi.



Ender incontra Kaya in un locale e le sue amiche le fanno notare che è un uomo molto affascinante.



Zeynep e Alihan cercano una casa per andare a vivere insieme. Il padre di Yildiz, Mustafa, va da Halit per chiedere più soldi ma lui gli risponde che non ha intenzione di dargli di più.



Durante una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances ed Ender si ingelosisce. Nel frattempo, Asuman cerca l'occasione giusta per rivelare a Zeynep la verità su Mustafa, ma le due vengono continuamente interrotte e la donna è costretta a rassegnarsi.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE