Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 3 al 7 novembre su Canale 5, Irem racconta a Zeynep che Yildiz si è alleata con Ender.

Zeynep, delusa dal comportamento della sorella e dalle continue bugie, caccia di casa Yildiz e non vuole credere alle sue spiegazioni. Dopo l'incontro con Zeynep, Yildiz ha un'accesa lite con Ender.

Irem sembra decisa a tornare a vivere a Bursa.

Lila racconta tutta la verità ai suoi genitori sulla sua storia con Emir.

Gulden mette dei soldi nella tasca della giacca di Emir. Tornati in ufficio, Gulden accusa Emir di essere un ladro.

In cambio di un grande somma di denaro, Gulden rivela a Emir e Caner che dietro le sue azioni si nasconde Ender. Caner rimane sconvolto dalla notizia.



Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE