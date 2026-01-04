Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 29 dicembre al 4 gennaio su Canale 5, Kaya chiede a Ender se Erim è suo figlio.
Mentre Alihan annuncia a Zeynep che andrà in Cina, Kaya organizza una cena romantica per riconciliarsi con Ender. Lei però prende le distanze da lui. L'uomo riesce a prelevare del DNA da un bicchiere da cui ha bevuto Erim.
Alihan organizza un matrimonio a sorpresa per Zeynep.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.