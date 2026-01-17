Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 12 al 17 gennaio su Canale 5, Zeynep viene a conoscenza della passata relazione tra Hazal e Alihan.
Intanto, Halit vuole divorziare da Yildiz e si trasferisce da Ender per stare vicino a Erim.
Yigit ottiene un colloquio di lavoro con Kaya.
Dopo l'assunzione di Hazal, Alihan affronta Elif venendo a conoscenza di una verità che ancora non sapeva.
Yildiz arriva a rompersi una gamba per attirare l'attenzione di Halit. Successivamente, la donna ricatterà Zehra minacciandola di svelare la sua relazione segreta con Caner.
Infine, Alihan scopre della relazione tra Lila ed Emir.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.