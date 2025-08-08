Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'8 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'8 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 8 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep va da Cem dopo che sua madre ha un infarto e rivede Alihan. Ender accetta di incontrare Sinan e i due decidono di scappare insieme il prima possibile. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
