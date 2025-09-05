Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
05 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 5 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 5 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 5 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan e Zeynep passano una romantica notte insieme.

Alihan vuole divorziare da Yildiz, poi Hira affronta Alihan.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre

SERIE TV

Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre

La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5

La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

Coppie

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La forza di una donna, il riassunto della settimana dall'1 al 5 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dall'1 al 5 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani. Domani il Leone d'Oro

entertainment

Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani. Domani il Leone d'Oro

Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito

Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity