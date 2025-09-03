Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
03 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 3 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 3 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz e Kemal si baciano di nascosto.

Hira annuncia a Zeynep e a Yildiz quello che ha scoperto. Hira legge una data incisa sugli anelli di fidanzamento.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

