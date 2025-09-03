Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 3 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 3 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz e Kemal si baciano di nascosto.
Hira annuncia a Zeynep e a Yildiz quello che ha scoperto. Hira legge una data incisa sugli anelli di fidanzamento.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
Truffe
L’audio della donna farebbe emergere inedite informazioni sulla conoscenza di Silvana Damato
L’audio della donna farebbe emergere inedite informazioni sulla conoscenza di Silvana Damato
fashion
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity