25 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 25 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 25 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 25 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, durante una cena, Yildiz, Zeynep e Irem scrivono ad Alihan e Hakan. Quest'ultimi arrivano al locale e portano le tre ragazze a casa.

Rientrata a casa a tarda notte, Yildiz ha un'accesa lite con Halit.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

