Forbidden Fruit
SERIE TV
24 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 24 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 24 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver cacciato Ender che era andata a prenderlo a scuola, Erim conosce degli amici di Alp. Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un'accesa discussione.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

