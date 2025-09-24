Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 24 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 24 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver cacciato Ender che era andata a prenderlo a scuola, Erim conosce degli amici di Alp. Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un'accesa discussione.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
CRONACA
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce
CRONACA
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
fashion
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue