Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver cacciato Ender che era andata a prenderlo a scuola, Erim conosce degli amici di Alp. Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un'accesa discussione.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

