Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 22 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 22 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 22 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, ancora sconvolto, Alihan rimugina su quanto accaduto. Successivamente, Alihan va da Zerrin per spiegarle il perché delle sue azioni.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Dal castello medievale al giardino rinascimentale, l'autunno italiano sboccia tra mostre-mercato e rassegne floreali. Una guida chic e colta per amanti della natura, anche dilettanti curiosi
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
La seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3 va in onda martedì 23 settembre su Canale 5