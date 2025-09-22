Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
22 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 22 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 22 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 22 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, ancora sconvolto, Alihan rimugina su quanto accaduto. Successivamente, Alihan va da Zerrin per spiegarle il perché delle sue azioni.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

