Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 16 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 16 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 16 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Halit chiama dei periti per valutare alcuni oggetti di valore in casa.
Dopo aver trovato dei gioielli falsi, Halit decide di licenziare Aysel e tutto il personale domestico. Dopo il licenziamento, Aysel minaccia Yildiz di rivelare a Halit tutto quello che sa.
Yildiz cerca l'aiuto di Kemal.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
CRONACA
A Dentro la notizia, le parole della dirigente della scuola frequentata dal ragazzo morto suicida
A Dentro la notizia, le parole della dirigente della scuola frequentata dal ragazzo morto suicida
SERIE TV
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity