Forbidden Fruit
SERIE TV
16 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 16 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 16 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 16 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Halit chiama dei periti per valutare alcuni oggetti di valore in casa.

Dopo aver trovato dei gioielli falsi, Halit decide di licenziare Aysel e tutto il personale domestico. Dopo il licenziamento, Aysel minaccia Yildiz di rivelare a Halit tutto quello che sa.

Yildiz cerca l'aiuto di Kemal.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

