Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'1 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'1 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 1 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, su suggerimento di Ender, Halit mette alla prova Yildiz.
Zeynep trova Hira a casa di Alihan, mentre Kemal confessa a Yildiz che presto lascerà il lavoro.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
