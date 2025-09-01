Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
01 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'1 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'1 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 1 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, su suggerimento di Ender, Halit mette alla prova Yildiz.

Zeynep trova Hira a casa di Alihan, mentre Kemal confessa a Yildiz che presto lascerà il lavoro.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

