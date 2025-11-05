Forbidden Fruit 2, la puntata del 5 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 5 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Il finto matrimonio di Alihan ed Ender scricchiola: lui evita ogni intimità, lei invece fa il possibile per rendere il matrimonio il più credibile possibile, anche quando sono soli.
Lila trova il coraggio di confessare ai genitori la sua relazione con Emir, ma la loro reazione è peggiore del previsto.
Nel frattempo, Halit viene a sapere che un amico che non vede da anni gli ha lasciato in eredità un oggetto misterioso.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.