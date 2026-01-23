La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 23 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo aver scoperto che dietro l’assunzione di Sevda come nuova segretaria di Halit c’è lo zampino di Ender, Yildiz propone alla giovane una somma considerevole per convincerla a dimettersi.
Con la scusa di aver sbagliato stanza, Sahika si presenta nello studio di Halit in intimo: l’uomo ne resta visibilmente affascinato e, più tardi, durante la festa organizzata per Erim, non riesce quasi a distogliere lo sguardo da lei, un dettaglio che Yildiz non manca di notare.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.