SERIE TV23 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 23 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 23 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 23 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 23 gennaio

Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 2Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 2

Dopo aver scoperto che dietro l’assunzione di Sevda come nuova segretaria di Halit c’è lo zampino di Ender, Yildiz propone alla giovane una somma considerevole per convincerla a dimettersi.

Con la scusa di aver sbagliato stanza, Sahika si presenta nello studio di Halit in intimo: l’uomo ne resta visibilmente affascinato e, più tardi, durante la festa organizzata per Erim, non riesce quasi a distogliere lo sguardo da lei, un dettaglio che Yildiz non manca di notare.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

