La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 22 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Yildiz si trova ad affrontare Sevda, la nuova segretaria di Halit, che Ender ha assunto per insidiare la stabilità del matrimonio di Yildiz e Halit.
Yildiz, con il benestare di Halit, organizza una festa in casa per la guarigione di Erim e chiede ad Halit di invitare anche Kaya. L'invito viene esteso anche a Shaika, sorella di Kaya, ed entrambi accettano. Sahika, a questo punto, chiede a Yigit di trovare il modo di essere presente alla festa cercando di farsi assumere come cameriere.
