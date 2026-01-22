Catalogo
SERIE TV22 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 22 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 22 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 22 gennaio

Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz si trova ad affrontare Sevda, la nuova segretaria di Halit, che Ender ha assunto per insidiare la stabilità del matrimonio di Yildiz e Halit.

Yildiz, con il benestare di Halit, organizza una festa in casa per la guarigione di Erim e chiede ad Halit di invitare anche Kaya. L'invito viene esteso anche a Shaika, sorella di Kaya, ed entrambi accettano. Sahika, a questo punto, chiede a Yigit di trovare il modo di essere presente alla festa cercando di farsi assumere come cameriere.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

