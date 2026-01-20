La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 20 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sevda continua a corteggiare Halit, come da accordi presi con Ender, e Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio.
Poco dopo, Yigit e Shaika si incontrano e raggiungono un accordo per collaborare contro Ender.
Intanto, Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l'incontro sarà tutt'altro che piacevole per Zeynep.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.