SERIE TV20 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 20 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 20 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 20 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 20 gennaio

Zeynep e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Sevda continua a corteggiare Halit, come da accordi presi con Ender, e Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio.

Poco dopo, Yigit e Shaika si incontrano e raggiungono un accordo per collaborare contro Ender.

Intanto, Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l'incontro sarà tutt'altro che piacevole per Zeynep.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

